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Общество

На «Госуслугах» может появиться кнопка вызова экстренных служб

На «Госуслугах» предлагают создать кнопку вызова экстренных служб, пишет РИА Новости со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Кнопку помощи планируют разместить на стартовой странице сайта и в мобильном приложении, чтобы люди смогли в режиме реального времени сообщить о критической ситуации. Эта информация будет напрямую попадать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции (СВО) и их семей появится на портале «Госуслуги».

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