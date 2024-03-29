На «Госуслугах» может появиться кнопка вызова экстренных служб

15:07, 29 марта 2024, ПАИ

На «Госуслугах» предлагают создать кнопку вызова экстренных служб, пишет РИА Новости со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Кнопку помощи планируют разместить на стартовой странице сайта и в мобильном приложении, чтобы люди смогли в режиме реального времени сообщить о критической ситуации. Эта информация будет напрямую попадать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции (СВО) и их семей появится на портале «Госуслуги».