Раздел для бойцов СВО и их семей появится на «Госуслугах»

12:34, 11 марта 2024, ПАИ

Раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции (СВО) и их семей появится на портале «Госуслуги». Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал Правительству России, сообщается на сайте Кремля.

В выполнении поручения также задействуют Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Поручение главы государства должны выполнить до 1 мая 2024 года, ответственным за его исполнение назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля, отметил, что абсолютное большинство россиян поддержали СВО, а армия России в ходе СВО обрела колоссальный боевой опыт – это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Также во время выступления глава государства анонсировал запуск в России программы «Время героев» для участников СВО.