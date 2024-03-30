Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четыре новых автобуса поступили в Печорский район

Четыре новых автобуса поступили в автобусный парк Печорского филиала «Псковпассажиравтотранса». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

  • Четыре новых автобуса поступили в Печорский район
    Фото: районная газета «Печорская правда»
  • Четыре новых автобуса поступили в Печорский район
    Фото: районная газета «Печорская правда»
  • Четыре новых автобуса поступили в Печорский район
    Фото: районная газета «Печорская правда»
  • Четыре новых автобуса поступили в Печорский район
    Фото: районная газета «Печорская правда»

Автобус марки КАВЗ уже вышел на маршрут «Печоры-Псков через Печки». Кроме того, сегодня, 30 марта, на маршрут 205 через Новый Изборск выйдет ПАЗ новой, улучшеной модели.

Еще два автобуса марки ЛИАЗ выйдут на городские маршруты в ближайшие дни, после завершения процедуры технического оформления.

Ранее два новых автобуса поступили в Себежский филиал «Псковпассажиравтотранса».

Напомним, что в этом году при поддержке Правительства РФ на закупку нового общественного транспорта в Псковскую область направлено 570 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2024

Врач Болибок рассказал, когда аллергия может пройти навсегда
30 марта 2024

Крольчонка спасли сотрудники МЧС на пожаре в Великолукском районе
30 марта 2024

Четыре новых автобуса поступили в Печорский район
30 марта 2024

Восход Луны над Покровской башней запечатлел пскович
29 марта 2024

«Неконцерт» состоялся в зале Псковской областной филармонии
29 марта 2024

Фольклорные выходные пройдут в Церковище
29 марта 2024

Премьера второго сезона проекта «Детская филармония» состоялась в Пскове
29 марта 2024

В Псковской области произведён технический запуск асфальтобетонного завода «Амманн» 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...