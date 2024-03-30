Четыре новых автобуса поступили в Печорский район

09:24, 30 марта 2024, ПАИ

Четыре новых автобуса поступили в автобусный парк Печорского филиала «Псковпассажиравтотранса». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».



Фото: районная газета «Печорская правда»



Фото: районная газета «Печорская правда»



Фото: районная газета «Печорская правда»



Фото: районная газета «Печорская правда»







Автобус марки КАВЗ уже вышел на маршрут «Печоры-Псков через Печки». Кроме того, сегодня, 30 марта, на маршрут 205 через Новый Изборск выйдет ПАЗ новой, улучшеной модели.

Еще два автобуса марки ЛИАЗ выйдут на городские маршруты в ближайшие дни, после завершения процедуры технического оформления.

Ранее два новых автобуса поступили в Себежский филиал «Псковпассажиравтотранса».

Напомним, что в этом году при поддержке Правительства РФ на закупку нового общественного транспорта в Псковскую область направлено 570 млн рублей.