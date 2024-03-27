Два новых автобуса поступили в Себежский район

14:42, 27 марта 2024, ПАИ

Два новых автобуса поступили в Себежский филиал «Псковпассажиравтотранса», сообщает газета «Призыв».

В каждом из автобусов по 39 посадочных мест. «Автобусы закреплены за водителями Павлом Карповым и Сергеем Чернооком. Будут обслуживать регулярные маршруты Себеж – Псков и Себеж – Великие Луки, – рассказала директор филиала Любовь Устенко.

Напомним, что в этом году при поддержке Правительства РФ на закупку нового общественного транспорта в Псковскую область направлено 570 млн рублей.