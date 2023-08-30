Почти 60 автобусов закупят для Псковской области

13:57, 30 августа 2023, ПАИ

59 автобусов различного класса закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«В этом году при поддержке федерального правительства на закупку нового общественного транспорта в Псковской области будет направлено 570 млн рублей. Сумма достаточно серьёзная. Это позволит нам приобрести 59 автобусов различных классов», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также обратил внимание на некоторые требования к новым автобусам. «На что хочу обратить внимание, как и в предыдущие годы, важно, чтобы все эти автобусы соответствовали нашему единому дизайн-коду. Мы приняли решение, что все вновь покупаемые автобусы должны быть экологичного зелёного цвета», – подчеркнул внимание губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что времена, когда регион перебивался б/у техникой, прошли. «У нас будут новые современные хорошие автобусы, которые должны быть выдержаны в единой стилистике», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Помимо этого, глава региона напомнил об экологичности закупленного транспорта. Михаил Ведерников заметил, что насколько позволяет инфраструктура, технику необходимо закупать на природном газе. Дизельные автобусы также должны соответствовать высокому классу экологической безопасности.

«Третье требование – справедливое распределение автобусов по нашим районам и городам. Упор, безусловно, на Псков и Великие Луки, но и остальные районы тоже не должны быть без внимания», – отметил Михаил Ведерников.

Добавим, что для работы на пассажирских маршрутах закупят 47 автобусов отечественного производства, четыре из которых – на природном газе. Кроме того, принято решение, что 12 туристических автобусов будут китайского производства.