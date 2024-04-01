Развитие НХЛ в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:33, 01 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию Ночной хоккейной лиги в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 1 апреля.

Какие соревнования проводит Ночная хоккейная лига региона, какие планы у организации на этот год, каково материально-техническое оснащение лиги и интересны ли состязания зрителям?

Об этом и многом другом рассказывает региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Псковской области Владимир Фандуберин.