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Великолучанки Савенкова и Кондратюк встретятся в финале Кубка России по стрельбе из лука

Великолукские лучницы Александра Савенкова и Ника Кондратюк вышли в финал Кубка России, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Александра Савенкова. Фото здесь и далее: РФСЛ

Обе спортсменки завершили квалификацию в блочном луке среди женщин в топ-3: Савенкова стала первой из 89 участниц, а Кондратюк заняла третье место. В плей-офф обе лучницы из Великих Лук одержали по четыре победы, при этом Ника Кондратюк в 1/8 финала выиграла у сокомандницы Миланы Мурзиной – 143:140.

Отметим, что Александра Савенкова в четвертьфинале взяла верх над вице-чемпионкой России Марией Димидюк – 143:142, а в полуфинале обыграла действующую победительницу российского чемпионата Арину Черкезову – 142:138.

Ника Кондратюк

Финальная встреча пройдёт завтра, 4 августа.

У мужчин лучший результат среди великолучан показал Илья Силаев. Он добрался до четвертьфинала, где уступил Александру Дамбаеву из Забайкалья – 140:142.

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