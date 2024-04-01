Движение по части улицы Красноармейской в Пскове ограничат до 15 апреля
Движение транспорта по части улицы Красноармейской в Пскове ограничат на полмесяца, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ. Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Красноармейской в районе здания № 16 при движении от улицы Киселёва в сторону улицы Петровской будет закрыто до 15 апреля.
Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.
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