Движение по части улицы Красноармейской в Пскове ограничат до 15 апреля

15:20, 01 апреля 2024, ПАИ

Движение транспорта по части улицы Красноармейской в Пскове ограничат на полмесяца, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ. Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Красноармейской в районе здания № 16 при движении от улицы Киселёва в сторону улицы Петровской будет закрыто до 15 апреля.

Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.