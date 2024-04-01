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Соцсфера

Более 67 млн рублей направлено в города и районы Псковской области на социальные выплаты

67,3 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование социальных выплат, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Профинансированы следующие выплаты:

  • ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей;
  • ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
  • компенсация расходов на уплату взноса за капитальный ремонт.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

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