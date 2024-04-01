Более 67 млн рублей направлено в города и районы Псковской области на социальные выплаты

19:01, 01 апреля 2024, ПАИ

67,3 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование социальных выплат, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Профинансированы следующие выплаты:

ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей;

ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;

компенсация расходов на уплату взноса за капитальный ремонт.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.