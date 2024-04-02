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ФСБ раскрыла маршрут доставки взрывчатки с Украины в Псковскую область

ФСБ раскрыла маршрут доставки взрывчатки с Украины в Псковскую область. Груз, закамуфлированный в иконах и церковной утвари, следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Здесь и далее фото пресс-службы УФСБ России по Псковской области

Всего в ходе досмотра автомобиля в международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари.

Задержан причастный к преступлению. Следственным отделом УФСБ по Псковской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству.

ФСБ опубликовала видео с изъятыми на границе в Псковской области иконами со взрывчаткой.

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