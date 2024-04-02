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Происшествия

ФСБ опубликовала видео с изъятыми на границе в Псковской области иконами со взрывчаткой

ФСБ опубликовала видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео.

На записи сотни икон и церковная утварь, обнаруженные при досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области. В грузе оказалось 27 бомб.

Лицо, причастное к контрабанде, задержано. Организаторов и соучастников доставки в Россию взрывчатки с Украины, в том числе иностранцев, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности.

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