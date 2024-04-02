Бомбы в иконах: канал доставки взрывчатки с Украины в Россию перекрыли в Псковской области
ФСБ сообщила, что вместе с ФТС перекрыт контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.
При досмотре автомобиля в пункте пропуска в Псковской области в православных иконах и церковной утвари с Украины нашли иностранную взрывчатку. В грузе оказалось 27 бомб.
Лицо, причастное к контрабанде, задержано, организаторов и соучастников доставки в Россию взрывчатки с Украины, в том числе иностранцев, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности.
ФСБ опубликовала видео с изъятыми на границе в Псковской области иконами со взрывчаткой
Бомбы в иконах: канал доставки взрывчатки с Украины в Россию перекрыли в Псковской области
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