Бомбы в иконах: канал доставки взрывчатки с Украины в Россию перекрыли в Псковской области

08:03, 02 апреля 2024, ПАИ

ФСБ сообщила, что вместе с ФТС перекрыт контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

При досмотре автомобиля в пункте пропуска в Псковской области в православных иконах и церковной утвари с Украины нашли иностранную взрывчатку. В грузе оказалось 27 бомб.

Лицо, причастное к контрабанде, задержано, организаторов и соучастников доставки в Россию взрывчатки с Украины, в том числе иностранцев, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности.