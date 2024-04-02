Более 800 человек планируют призвать в Псковской области весной

11:21, 02 апреля 2024, ПАИ

Более 800 человек планируют призвать в Псковской области в рамках весенней призывной кампании, которая будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Об этом заявил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 2 апреля.

В этом году впервые призываются граждане с 18 до 30 лет (ранее – до 27 лет). «Это связано с тем, что некоторые после окончания учебных заведений хотят пойти служить, но призывная кампания уже заканчивается, люди не могут реализовать своё конституционное право, поэтому увеличили призывной возраст», – пояснил Сергей Судаков.

Срочников чаще всего отправляют в Ленинградский военный округ (более 70 % призывников) и в Московский военный округ. Большая часть проходит службу в сухопутных, воздушно-десантных и железнодорожных войсках.

«Призыв не может проводиться без учёта физического состояния призывника, поэтому в составе каждой призывной комиссии существует военно-врачебная составляющая, которая определяет степень годности призывника», – добавил гость медиацентра.

Кроме того, призывников отправлять в зону СВО не будут, но после службы, заключив контракт с Минобороны РФ, военнослужащий может отправиться защищать Родину в зону специальной военной операции, заключил он.