В медиацентре ПАИ обсудят параметры весеннего призыва - 2024

09:05, 02 апреля 2024, ПАИ

Во вторник, 2 апреля, в 10:00 в медиацентре ПАИ состоится брифинг, посвященный весенней призывной кампании.

Сколько псковичей призовут на срочную службу этой весной, в какие регионы отправятся служить срочники, могут ли призывники попасть в зону СВО, много ли уклонистов, работают ли электронные повестки?

На эти вопросы ответит военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.