В медиацентре ПАИ обсудят параметры весеннего призыва - 2024
Во вторник, 2 апреля, в 10:00 в медиацентре ПАИ состоится брифинг, посвященный весенней призывной кампании.
Сколько псковичей призовут на срочную службу этой весной, в какие регионы отправятся служить срочники, могут ли призывники попасть в зону СВО, много ли уклонистов, работают ли электронные повестки?
На эти вопросы ответит военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.
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