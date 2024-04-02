57% участников опроса в телеграм-канале ПАИ считают, что отключать отопление ещё рано

11:27, 02 апреля 2024, ПАИ

57% участников опроса в телеграм-канале Псковского агентства информации считают, что отключать отопление в жилых домах на территории региона ещё рано, так как за внезапным апрельским теплом последуют холода.

23% уверены, что отопительный сезон пора завершать, потому что в квартирах уже очень жарко.

Ещё 16% выбрали вариант ответа «отключат – плохо, не отключат – опять плохо». 4% затруднились с ответом.

Напомним, что в 2023 году отопительный сезон в Пскове завершился лишь 10 мая.