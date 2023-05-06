Отопительный сезон закончится в Пскове 10 мая

23:48, 06 мая 2023, ПАИ

Отопительный сезон в Пскове закончится 10 мая. Соответствующее официальное постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Отключение тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий произойдёт 10 мая.

А отпуск тепловой энергии для отопления государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта будет происходить по заявкам организаций, но не позднее 10 мая.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил предварительную дату отключения отопления и объяснил, что остановить подачу тепла возможно, если в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет выше 8 градусов.

Также отметим, что в ряде районов Псковской области уже отключили отопление, а в некоторых муниципалитетах лишь ограничили подачу тепла.