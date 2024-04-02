Михаил Ведерников в День единения народов России и Белоруссии: Наши страны объединяет многовековая братская дружба
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил белорусских коллег, единомышленников и соратников с Днём единения народов России и Белоруссии.
«Наши страны объединяют многовековая братская дружба, общие традиции, история и культура. А также искреннее стремление обеспечить стабильность, безопасность и развитие государств», – написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что вместе с белорусскими коллегами проводятся совместные памятные мероприятия, реализуются образовательные и культурные проекты, развивается промышленность и сельское хозяйство.
«Уверен, впереди нас ждёт множество общих побед», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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Михаил Ведерников в День единения народов России и Белоруссии: Наши страны объединяет многовековая братская дружба
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