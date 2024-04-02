Михаил Ведерников в День единения народов России и Белоруссии: Наши страны объединяет многовековая братская дружба

12:36, 02 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил белорусских коллег, единомышленников и соратников с Днём единения народов России и Белоруссии.

«Наши страны объединяют многовековая братская дружба, общие традиции, история и культура. А также искреннее стремление обеспечить стабильность, безопасность и развитие государств», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что вместе с белорусскими коллегами проводятся совместные памятные мероприятия, реализуются образовательные и культурные проекты, развивается промышленность и сельское хозяйство.

«Уверен, впереди нас ждёт множество общих побед», – подчеркнул Михаил Ведерников.