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В Псковской области отмечается День единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии отмечается в Псковской области. 2 апреля 1996 года президенты России и Белоруссии подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с праздником и отметил, что, несмотря на непростые условия в мире, многое удалось сделать для развития связей двух стран. Президент России также подчеркнул, что координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности даёт хорошую отдачу. Владимир Путин пожелал народу Белоруссии счастья и процветания.

Напомним, Белоруссия является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Псковской области среди стран СНГ. На долю импорта из Республики Беларусь приходится 9,2%, а также 16% всех внешнеторговых операций Псковской области. Кроме того, развивается промышленная кооперация предприятий Псковской области и Республики Беларусь. Такими предприятиями являются Псковская швейная фабрика «Славянка», «ЗЭТО», «Велторф», «БалтФиш плюс», «Велмаш-С».

Псковская область активно взаимодействует с Республикой Беларусь в социокультурной сфере. В сентябре 2022 года в Пскове состоялись Дни Витебской области, а в июле 2023 года прошли Дни Псковской области в Витебске.

В сфере здравоохранения между двумя государствами заключены договорённости о возможности обучения врачей-специалистов перинатального центра и родильного дома и проведения выездных обучающих симуляционных циклов. Также планируется прохождение практики студентов Витебского государственного медицинского университета на базе Псковской областной клинической больницы.

В области туризма представители Псковской области совместно с белорусскими коллегами разрабатывают туристические маршруты. В 2023 году правительство Псковской области совместно с авиакомпанией «Северный ветер» запустило прямое авиасообщение между Псковом и Минском. Также в прошлом году количество белорусских туристов, посетивших Псковскую область, выросло почти на треть по сравнению с предыдущим годом.

В сфере образования активное взаимодействие осуществляется как на базе высшей школы, так и ссузов. Так, правительством Псковской области совместно с Витебским областным исполнительным комитетом разработан проект «Развитие единой системы профессионального аграрного образования на основе совершенствования учебной инфраструктуры и современных технологий в Союзном государстве на 2025-2027 годы». На базе ПсковГУ реализуется программа развития «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ». На согласовании находится проект Псковского государственного университета и Витебского государственного университета им. П. М. Машерова «Российско-белорусский форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки».

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