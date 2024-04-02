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Общество

Публичные слушания по вопросу преобразования шести районов в округа начались в Псковской области

Публичные слушания по поводу преобразования ещё шести районов в муниципальные округа уже начались, сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 апреля.

Фото: ПАИ

Гостья радиоэфира отметила, что инициатива касается в основном тех муниципалитетов, где в этом году истекают полномочия глав. В частности, речь идёт о Бежаницком, Усвятском, Дновском, Гдовском, Плюсском и Порховском районах. «Уже прошли публичные слушания в трёх наших сельских поселениях Гдовского района. Ряд публичных слушаний запланирован с 11 числа, пройдут они до 20 апреля включительно», – пояснила она.

Далее в районах будут проводиться сессии Собрания депутатов, отметила Елена Тимашова. Депутатам предстоит решить: дать согласие на преобразование или нет. «Сама концепция объединения нами приветствуется несмотря на то, какого уровня [развития] район. Мне кажется, что сейчас время, когда мы должны объединиться и попытаться свои ресурсы использовать для того, чтобы вывести наш регион на новый качественный социально-экономический уровень», – отметила Елена Тимашова.

«Конечно, не везде процесс проходит слаженно и не везде воспринимается на ура эта идея. Большая часть сомнений у людей возникает в тех районах, где главы или депутаты сами не уверены, нужно ли им это. Безусловно, от позиции главы и от позиции депутатского корпуса, насколько они спокойны или встревожены, зависит то, насколько люди тоже спокойны или встревожены», – отметила Елена Тимашова.

Напомним, что в Псковской области уже создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. Ранее Елена Тимашова назвала главные плюсы преобразования районов в муниципальные округа.

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