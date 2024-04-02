Плюсы преобразования районов в муниципальные округа назвала Елена Тимашова

15:31, 02 апреля 2024, ПАИ

Создание объединённой квалифицированной команды – один из несомненных плюсов преобразования районов в муниципальные округа. Таким мнением в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) поделилась начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова.

В частности, главы поселений в Новоржевском и Печорском округах были назначены заместителями глав окружных администраций и стали полностью работать по всем сельским территориям, что помогло масштабировать их опыт и профессионализм на все сельские территории, отметила Елена Тимашова. «Сейчас они уже могут где-то что-то немного скорректировать в работе своих коллег, где-то что-то подсказать. То, что мы получили команду в округах, – это точно», – подчеркнула эксперт.

Елена Тимашова также обратила внимание, что это коснулось не только руководящих должностей, но и различных востребованных специалистов.

Напомним, что в Псковской области созданы восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. На прошлой неделе в Псковской области подвели итоги работы ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» за 2023 год. Среди прочих плюсов председатель ассоциации, глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская выделила возможность обучения сотрудников и совместную работу над распространением практики ТОС.