Более 38 тысяч жителей Псковской области перешли на электронные трудовые книжки

11:28, 03 апреля 2024, ПАИ

38 260 человек в Псковской области выбрали электронную трудовую книжку. Ещё для 13 433 псковичей электронная трудовая была открыта при устройстве на первую работу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Заявление о переходе на электронную трудовую книжку можно подать с 2020 года. Преимущество этого – постоянный доступ к сведениям о своей профессиональной деятельности. Получить их можно через личный кабинет на «Госуслугах». Они поступают в виде выписки и позволяют своевременно отслеживать вносимые кадровые изменения, которые отражаются в течение нескольких дней после того, как работодатель передал эту информацию в отделение Социального фонда.

Электронная трудовая книжка равнозначна бумажной. Её можно отправить работодателю любым способом, даже через электронную почту. Кроме того, можно получить сведения из электронной трудовой книжки на бумаге. Сделать это можно в МФЦ и в клиентских офисах отделения Социального фонда.

У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведётся сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой, могут сделать это в любое время, заключили в пресс-службе.

Все интересующие вопросы псковичи могут задать по телефону 8 (800) 200-00-98 или в официальных группах отделения Социального фонда России по Псковской области в социальных сетях.