Сергей Еременко назначен врио начальника полиции УМВД России по Псковской области

11:51, 03 апреля 2024, ПАИ

Врио начальника полиции УМВД России по Псковской области назначен полковник полиции Сергей Еременко.

Сергей Викторович Еременко родился в городе Пскове 5 ноября 1978 года. В 1999 году окончил Калининградский юридический институт МВД России.

Он начал свою служебную деятельность в органах внутренних дел с должности следователя отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по Псковской области. С 2007 по 2013 год занимал должность заместителя начальника следственного управления – начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) следственного управления УМВД России по Псковской области. С 2013 по 2020 год Сергей Викторович был начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области.

В 2020 году Сергей Еременко назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области.

Награжден ведомственными наградами – медалями МВД России – «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

Ранее сообщалось, что начальник псковской полиции, первый заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников указом президента от 1 апреля 2024 года назначен главой УМВД России по Томской области.