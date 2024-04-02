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Начальник псковской полиции Александр Никульников назначен главой УМВД по Томской области

Начальник псковской полиции, первый заместитель начальника УМВД России по Псковской области, полковник полиции Александр Никульников указом президента от 1 апреля 2024 года назначен главой УМВД по Томской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Начальник псковской полиции Александр Никульников назначен главой УМВД по Томской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Александр Никульников в органах внутренних дел с 1988 года. За это время он прошел профессиональный путь от старшего сержанта милиции до полковника полиции, от милиционера отделения вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Стругокрасненского райисполкома до заместителя начальника регионального УМВД. Более пяти раз был в служебных командировках в Северо-Кавказском регионе. Указом президента награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», приказом МВД награжден медалью И.Д. Путилина, медалью «За доблесть в службе», нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД».

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