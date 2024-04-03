Псковский музей стал лидером по количеству упоминаний в электронных СМИ России
Псковский музей вошел в топ-5 федеральных учреждений культуры по количеству упоминаний в электронных СМИ России. Исследование «Музеи в публичном информационном пространстве — 2023» проводила медиагруппа «Россия сегодня». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
В модельную группу исследования вошло 69 федеральных организаций, подведомственных Министерству культуры РФ, которые являются государственно-национальным достоянием. В фокусе внимания оказались аудитория сайта музеев и общее количество их упоминаний в новостных сообщениях электронных СМИ в контексте прямой деятельности — цифровой след. В результате Псковский музей-заповедник занял четвёртое место по количеству упоминаний в СМИ.
Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник вошёл в топ-20 музеев России по медиаиндексу.
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