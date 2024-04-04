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Общество

К списку населённых пунктов с благоприятной городской средой добавились Порхов и Себеж

К числу населённых пунктов с благоприятной городской средой добавились Порхов и Себеж, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Набережная в Себеже. Фото: Виктор Желенговский

Министерство строительства и ЖКХ России рассчитало индекс качества городской среды по итогам 2023 года. Список от Псковской области снова пополнился. Сегодня туда включены уже девять городов региона.

Индекс рассчитывается по целому ряду показателей – это и количество благоустроенных территорий, качество уборки улиц, озеленение, участие в голосовании за комфортную городскую среду. В том числе анализируются публикации в соцсетях, где жители и гости публикуют фото населённых пунктов и хвалят (или ругают) за благоустройство. Потому что самый главный критерий индекса – это довольство людей городской средой.

«Высокий рейтинг наших городов – заслуга всех жителей, кто выходит на субботники, кто голосует за объекты, кто выкладывает красивые фото и кто указывает на недочёты. Вместе мы делаем наши города комфортнее», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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