Пакуем чемодан: Что посмотреть в Себеже

16:20, 12 ноября 2021, ПАИ

Сегодня в рубрике «Пакуем чемодан» мы посетим «небесный город» Себеж, который основан в 1535 году на отвоеванных у Речи Посполитой землях. Однако его первое упоминание в летописи относится к 1414 году. Город расположен между озёрами Себежским и Ороно (Ворон). Что стоит увидеть в этом удивительном древнем городе?

Первое, с чего нужно начать путешествие по городу Себежу, – это набережная. Набережная расположена вдоль Себежского озера. Она оборудована уютными скамейками, сидя на которых можно полюбоваться озером, а также пешеходными дорожками, современными фонарями и спортивной площадкой.

Рядом с набережной находится фонтан, радующий местных жителей своей красотой. Многие элементы набережной выполнены руками кузнеца Владимира Тюрягина, который часто дарит свои работы родному городу.

Где находится набережная? Она начинается в самом центре города – со сквера на площади Ленина, идёт вдоль озера Себеж, мимо парка до Пролетарской улицы.



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский











Далее, идя по Городскому парку, вы увидите одну из достопримечательностей города – памятник Зиновию Гердту.

Зиновий Гердт – советский и российский актёр театра и кино, а также народный артист СССР. Родился и провёл своё детство в городе Себеже.

Памятник актеру торжественно был открыт 20 сентября 2011 года. Открытие состоялось накануне дня рождения Зиновия Гердта – 21 сентября, ему исполнилось бы 95 лет. Автор проекта — скульптор Олег Ершов.

Где находится памятник? На берегу Себежского озера.



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский



Фото: Виктор Желенговский







Еще одна достопримечательность Себежа - колокольня Рождественского собора. Она осталась от несохранившегося православного собора, построенного в Себеже в 1841-1864 годах. Кирпичный храм представлял собой пятиглавый восьмистолпный четверик с притвором и трёхъярусной колокольней под невысоким шатром. Располагался на месте древней крепости Ивангород-на-Себеже, на Замковом полуострове.

До наших дней сохранилась лишь колокольня, остающаяся главной архитектурной доминантой города и его символом. Под собором существовал подземный ход, остатки которого были обнаружены в конце 1980-х годов. С этой колокольни город виден как на ладони.

Экскурсии надо бронировать заранее, желательно не позднее чем за неделю.

Часы работы: пн-сб: 15:00-17:00, вс - выходной.

Где находится? На улице Советской.



Фото: Катерина Кочкина, Виктор Желенговский



Фото: Катерина Кочкина, Виктор Желенговский



Фото: Катерина Кочкина, Виктор Желенговский



Фото: Катерина Кочкина, Виктор Желенговский







Памятный знак, посвящённый 600-летию Себежа. Памятник был открыт 17 июля в 2014 году. По задумке автора – скульптора Олега Ершова – в памятном знаке объединили сразу несколько образов, символизирующих Себеж: Замковую башню, фрагмент крепостной стены, часовню, обелиск и пограничный столб. Монумент украсили круглым бронзовым щитом, рельефными орнаментами и мозаичными панно с древнерусскими узорами.

Где находится? На Замковой горе.



Фото: Катерина Кочкина, Виктор Желенговский



Фото: Катерина Кочкина, Виктор Желенговский



Фото: Катерина Кочкина, Виктор Желенговский





На выезде из города также можно посетить родник, святой источник Казанской иконы Божией Матери. Совсем рядом с городом, в зеленой зоне, около дороги на деревню Глембочино. Долго искать источник в сосновом бору, зеленеющем вдоль трассы, не придется: прямо над ним выстроена небольшая, но очень уютная бревенчатая часовня. Затейливые витые столбы, поддерживающие навес над крыльцом, резные наличники, сверкающая маковка с православным крестом. И прозрачный, весело журчащий ручей, выбегающий из-под облицованной камнем стенки, укрепляющей склон. Часовня поименована в честь иконы Казанской Божией Матери, а сам родник носит название «Святая вода».

Вода здесь не простая, а минеральная. В ней есть железо и магний, натрий и кальций, и даже ионы серебра. Местные жители обоснованно считают, что она обладает целебными качествами. Холодная свежая вода очень долго хранится, оставаясь такой же вкусной.

Где находится? Расположен в Себеже, на южном выезде, в часовне в честь Казанской иконы Божией Матери, в заказнике Угоринский бор.

Больше идей на сайте.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО СЕБЕЖА?

Чтобы проехать по маршруту Псков – Себеж, будьте готовы преодолеть на автомобиле расстояние в 190 километров. Отдалённость между этими пунктами по прямой линии – 167 километров.

До Себежа также можно добраться и на автобусе. Актуальное расписание на сайте ГППО «Псковавтотранс». Стоимость билета от 589 рублей.

Также выходные в Псковской области можно провести в Полистовском заповеднике. Подробнее об этом уникальном месте читайте здесь. Еще мы рекомендуем посетить небольшой городок Остров. Остров – старинный пограничный город-крепость, средневековый пригород Пскова. Интересный маршрут ждет вас в Печорском районе. Кроме того, туристов ждут вдохновляющие кинорежиссеров Пушкинские Горы. Также наша рекомендация – санатории Псковской области. Самые фотогеничные, на наш взгляд, места на нашей древней земле здесь. В выходные также можно пройти по улочкам Пскова и внимательно рассмотреть храмы – уникальные примеры псковской архитектуры. Где почувствовать себя частью природы на псковских экотропах, читайте здесь. Куда сходить с детьми в Псковской области. Какие объекты стоит посетить в Порховском районе и Порхове, основанном в 1239 году Александром Невским. Где побывать и что посмотреть в Гдовском районе, читайте здесь. Новые объекты в Псковской области, которые стоит посмотреть.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.

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