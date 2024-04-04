Тонну белорусской телятины пытались провезти без холодильника через Псков

17:25, 04 апреля 2024, ПАИ

Ввоз тонны телятины из Белоруссии пресекли в Пскове. Продукцию перевозили в машине без холодильного оборудования, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Также у мяса отсутствовала маркировка (клейма) и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции.

Кроме того, ввоз из Белоруссии в Россию телятины на кости, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Партия телятины на кости возвращена в Белоруссию.