Готовность Псковской области к пожароопасному сезону оценили в Рослесхозе

20:23, 06 апреля 2024, ПАИ

Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) по итогам внеплановой проверки положительно оценил готовность Псковской области к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Нарушений сотрудниками Департамента не обнаружено. Оснащаемость противопожарными снаряжениями, оборудованиями и инвентарем составляет полностью.

Противопожарный режим устанавливается постановлением правительства Псковской области от 4 апреля «О начале пожароопасного сезона на территории Псковской области в 2024 году».

Ранее пожароопасный период в весенне-летний сезон обсудили в медиацентре ПАИ с представителями ГУ МЧС России по Псковской области.