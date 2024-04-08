Более десяти тысяч домов остаются подтопленными в Оренбуржье из-за прорыва дамбы

09:36, 08 апреля 2024, ПАИ

10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок остаются подтопленными на утро 8 апреля в Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.

С территорий эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей. При этом в Орске подтоплены 6 641 жилой дом и 6 641 приусадебный участок. Спасатели эвакуировали более двух тысяч человек, в том числе 689 детей.

Кроме того, уровень реки Урал в Орске Оренбургской области на утро понедельника, 8 апреля, упал на девять сантиметров и составил 963 сантиметра.

Тем временем Урал в Оренбурге вырос на 16 сантиметров – до 872 см, уровень Урала в Илеке вырос на 24 см и достиг 890 см, а в Бузулуке уровень реки Самары прибавился на 40 см и составил 948 см.

В целом по области уровень водоёмов за сутки прибавился от 8 до 30 см.

Напомним, что в Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы. Отметим, что паводок в Оренбургской области был отнесён к чрезвычайным ситуациям (ЧС) федерального характера.