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Культура

Кукол из коллекции Изборского музея увидят в Смоленске

Выставка авторской куклы Аллы Фроловой «Двенадцать месяцев» из собрания музея-заповедника «Изборск» открылась в Смоленске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Вниманию посетителей детского музея «В мире сказки» представлены 12 фарфоровых кукол, символизирующих 12 месяцев года. У каждой – свой наряд, сделанный на основе русского народного костюма. Ручная роспись, бисерное плетение, вышивка, жемчуг, нежные ткани разной фактуры двенадцати фарфоровых красавиц погружают зрителей в атмосферу русской сказки.

Алла Фролова начинала карьеру в качестве художника-постановщика, после чего работала преподавателем в петербургской консерватории и оперной студии. На ее счету множество оформленных персональных выставок, а также организованных спектаклей и концертов.

Выставка будет проходить в Смоленском музее-заповеднике до конца весны.

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