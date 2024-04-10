Инженерный ландшафтный парк откроют в Пскове этим летом

10:54, 10 апреля 2024, ПАИ

Российско-белорусский инженерный ландшафтный парк откроют этим летом перед корпусом Передовой инженерной школы Союзного государства на улице Льва Толстого в Пскове. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Летом мы будем открывать наш российско-белорусский ландшафтный инженерный парк на Льва Толстого. Он будет абсолютно открыт для города. Передовая инженерная школа Союзного государства – это экосистема. И в экосистеме есть образовательные, научно-производственные цеха, но и есть так называемая среда, в которую погружаются различные типы населения», – отметила Наталья Ильина.

Сам парк будет с двумя треками, подчеркнула она. «Один трек – российско-белорусская пергола дружбы. Когда заходишь туда, надеваешь аудиогид и тебе говорят о России, Белоруссии, о возможных совместных проектах. Это будет площадка на открытом воздухе с красивым ландшафтным дизайном», – уточнила Наталья Ильина.

Проект дизайна разработали студенты, а АФК Система [российская компания, которая занимается приобретением и управлением активами. – ПАИ], как партнёр Передовой инженерной школы, выделила 20 миллионов рублей, сказала ректор. На сегодняшний день уже завершены работы по составлению проектно-сметной документации, подчеркнула она.

«Территория за забором будет приведена в порядок. Там теперь не будет тёмного участка, а будет освещённый парк с определённой тематикой», – заключила Наталья Ильина.

О том, как будет оснащён парк, можно прочитать по ссылке.