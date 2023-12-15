Закладка камня в основание Российско-белорусского ландшафтного технологического парка состоялась в Пскове

22:49, 15 декабря 2023, ПАИ

Торжественная церемония по случаю закладки камня в основание Российско-белорусского ландшафтного технологического парка прошла у нового корпуса Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Прикрепить памятную табличку к закладному камню удостоены заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией плазменных и лазерных технологий Олег Девойно, руководитель научно-образовательного центра перспективных технологий Оксана Козырева и студент третьего курса ПИШ Союзного государства Денис Долгов.

Концепция благоустройства на улице Льва Толстого разработана с учётом современных тенденций городского дизайна. Основной задачей является создание привлекательного, функционального и удобного пространства для студентов и сотрудников университета, организованного в единую схему движения от ПИШ к основному зданию вуза и «Точке кипения». Концепция развивает тему российско-белорусского сотрудничества, инженерных наук, связей между университетом и профессиональными сообществами города.

Зонирование сквера предполагает деление на три крупные функциональные зоны. В зоне Передовой инженерной школы разместится пергола Дружбы, которая соединит пространство перед главным учебным корпусом с территорией перед ПИШ. Этот арт-объект символизирует дружественные отношения между Россией и Белоруссией. На территории перед зданием Передовой инженерной школы Союзного государства планируется расположить зоны отдыха с крытым павильоном, где можно устроить мини-фудкорт, проводить кинопросмотры и мастер-классы на открытом воздухе.

Пространство у главного корпуса предполагает создание зоны массовых мероприятий. Этот элемент планировки имеет большое значение для университета, поскольку вуз – это не только место для учёбы, но и пространство для обмена идеями, для культурных мероприятий и студенческого творчества. В этой части парка предусмотрено создание зоны отдыха под навесом, где студенты смогут общаться и проводить время, свободное от аудиторных занятий. Площадка может стать местом для развития коммуникации и совместных проектов молодёжи.

В зоне «Точки кипения» появится велосипедная парковка.