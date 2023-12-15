Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Закладка камня в основание Российско-белорусского ландшафтного технологического парка состоялась в Пскове

Торжественная церемония по случаю закладки камня в основание Российско-белорусского ландшафтного технологического парка прошла у нового корпуса Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Закладной камень с памятной табличкой. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Прикрепить памятную табличку к закладному камню удостоены заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией плазменных и лазерных технологий Олег Девойно, руководитель научно-образовательного центра перспективных технологий Оксана Козырева и студент третьего курса ПИШ Союзного государства Денис Долгов.

Концепция благоустройства на улице Льва Толстого разработана с учётом современных тенденций городского дизайна. Основной задачей является создание привлекательного, функционального и удобного пространства для студентов и сотрудников университета, организованного в единую схему движения от ПИШ к основному зданию вуза и «Точке кипения». Концепция развивает тему российско-белорусского сотрудничества, инженерных наук, связей между университетом и профессиональными сообществами города.

Зонирование сквера предполагает деление на три крупные функциональные зоны. В зоне Передовой инженерной школы разместится пергола Дружбы, которая соединит пространство перед главным учебным корпусом с территорией перед ПИШ. Этот арт-объект символизирует дружественные отношения между Россией и Белоруссией. На территории перед зданием Передовой инженерной школы Союзного государства планируется расположить зоны отдыха с крытым павильоном, где можно устроить мини-фудкорт, проводить кинопросмотры и мастер-классы на открытом воздухе.

Пространство у главного корпуса предполагает создание зоны массовых мероприятий. Этот элемент планировки имеет большое значение для университета, поскольку вуз – это не только место для учёбы, но и пространство для обмена идеями, для культурных мероприятий и студенческого творчества. В этой части парка предусмотрено создание зоны отдыха под навесом, где студенты смогут общаться и проводить время, свободное от аудиторных занятий. Площадка может стать местом для развития коммуникации и совместных проектов молодёжи.

В зоне «Точки кипения» появится велосипедная парковка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2023

В Красногородске на центральной площади установили и зажгли ёлку 
15 декабря 2023

Закладка камня в основание Российско-белорусского ландшафтного технологического парка состоялась в Пскове
15 декабря 2023

Реставраторы приступили к устройству медной кровли Крыпецкого монастыря в Псковском районе
15 декабря 2023

Чем заняться в Пскове в декабрьские выходные, порекомендовал Борис Елкин
15 декабря 2023

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства» завершилась в Пскове
15 декабря 2023

ПсковГУ представил свои образовательные программы учащимся в Сербии
15 декабря 2023

Запланированные к установке в текущем году последние три сотовые вышки запустили в Псковской области
15 декабря 2023

Новый корпус ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыли в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...