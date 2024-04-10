Студенческие лидеры вузов России и Белоруссии соберутся в Пскове

11:46, 10 апреля 2024, ПАИ

Студенческие лидеры вузов России и Белоруссии приедут в Псков в декабре этого года. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ещё пройдёт ряд мероприятий на территории Белоруссии, и на территории Псковского государственного университета по чётко молодёжной политике. Например, в декабре мы у нас увидим всех студенческих лидеров вузов России и Белоруссии», – отметила Наталья Ильина.

Мероприятие пройдёт в рамках проектного офиса международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Беларусь». «Это мероприятие всегда было в Москве, но в этом году так называемая столица Союзного государства перемещается к нам», – уточнила ректор.

Ранее сообщалось, что в Пскове состоится российско-белорусский медицинский форум и российско-белорусский медиафорум.