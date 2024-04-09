Российско-белорусский медицинский форум пройдёт в Пскове

18:00, 09 апреля 2024, ПАИ

Российско-белорусский медицинский форум пройдёт в Пскове в День семьи. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы должны провести совместно с Федеральным научно-медицинским центром терапии и профилактической медицины большой российско-белорусским медицинский форум», – отметила Наталья Ильина.

Псковский государственный университет планирует принять представителей медицинских вузов и их ректоров, рассказала она. На мероприятии планируется большая деловая программа, подчеркнула Наталья Ильина. В то же время будет и молодёжная студенческая программа.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдёт Второй российско-белорусский медиафорум.