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Общество

Российско-белорусский медицинский форум пройдёт в Пскове

Российско-белорусский медицинский форум пройдёт в Пскове в День семьи. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Ильина поделилась планами о российско-белорусском медицинском форуме. Фото: ПАИ

«Мы должны провести совместно с Федеральным научно-медицинским центром терапии и профилактической медицины большой российско-белорусским медицинский форум», – отметила Наталья Ильина.

Псковский государственный университет планирует принять представителей медицинских вузов и их ректоров, рассказала она. На мероприятии планируется большая деловая программа, подчеркнула Наталья Ильина. В то же время будет и молодёжная студенческая программа.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдёт Второй российско-белорусский медиафорум.

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