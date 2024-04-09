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Общество

Российско-белорусский медиафорум вновь пройдёт в ПсковГУ

Российско-белорусский медиафорум вновь пройдёт в ПсковГУ. Об этом сообщила ректор университета Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Логотип медиафорума 2023 года. Фото: ПсковГУ

«Это большой форум – 50 вузов из России и 50 из Белоруссии. 100 человек примут участие в таком медийном студенческом мероприятии. В том числе к нам приедут и руководители, которые определяют информационную политику», – рассказала Наталья Ильина.

В прошлом ПсковГУ уже принимал такой форум, напомнила она. «Здорово, что выбрали наш вуз во второй раз. Думали, что, если проводить такое еще раз, можно ехать в другой город. Но наша команда хорошо отработала. О нас были очень хорошие отзывы», – отметила Наталья Ильина.

При этом форум имеет свою специфику, подчеркнула она. «Нужно будет научить ребят именно в таком контексте работать с инструментарием, который правильно войдет в молодежное сообщество и в другие целевые группы населения двух стран», – обратила внимание Наталья Ильина.

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