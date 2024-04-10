Посетителям музея-квартиры Ленина в Пскове подарят книги о вожде

15:47, 10 апреля 2024, ПАИ

Получить книгу политолога, кандидата экономических наук Владимира Никитина «Ленин – творец будущего» можно будет в музее-квартире Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Книги в дар музею передали в Псковском областном отделении КПРФ. Произведение посвящено «применению идей ленинизма в современной России».

Напомним, что музей-квартира В. И. Ленина закрыт на реэкспозицию с 1 по 21 апреля. Из бюджета Пскова выделен миллион рублей на проект ремонта дома с музеем-квартирой Ленина.