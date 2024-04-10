Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посетителям музея-квартиры Ленина в Пскове подарят книги о вожде

Получить книгу политолога, кандидата экономических наук Владимира Никитина «Ленин – творец будущего» можно будет в музее-квартире Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Произведение посвящено применению идей ленинизма в современной России. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Книги в дар музею передали в Псковском областном отделении КПРФ. Произведение посвящено «применению идей ленинизма в современной России».

Напомним, что музей-квартира В. И. Ленина закрыт на реэкспозицию с 1 по 21 апреля. Из бюджета Пскова выделен миллион рублей на проект ремонта дома с музеем-квартирой Ленина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2024

Эксперт рекомендовал псковичам не покупать вакцины для животных на маркетплейсах
10 апреля 2024

Посетителям музея-квартиры Ленина в Пскове подарят книги о вожде
10 апреля 2024

Эксперт: Псковская область имеет благополучный статус по птичьему гриппу
10 апреля 2024

Капремонт в Новоржевской детской школе искусств завершат до 15 августа
10 апреля 2024

В Гдове обсуждают опыт преобразования районов в муниципальные округа
10 апреля 2024

Тёплый апрельский день на набережной в Пскове
10 апреля 2024

Как получить целевое направление на востребованную профессию, обсудят в медиацентре ПАИ
10 апреля 2024

Ветеранская организация Островского района стала лучшей по итогам работы в прошлом году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...