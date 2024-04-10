Более 50 мероприятий проведут в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» в Псковской области

19:22, 10 апреля 2024, ПАИ

На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России», которая пройдёт в Псковской области 12 апреля, организуют 54 мероприятия на 25 площадках. Об этом рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Такие ярмарки трудоустройства под всероссийским флагом проводятся второй год подряд. Они отличаются своими масштабами и добавлением интересных площадок. Будут не только консультации с работодателями. Можно прийти, пообщаться, подробнее узнать о вакансиях, а также на 25 площадках нами запланировано 54 мероприятия. На каждой площадке дополнительно наши специалисты будут рассказывать о принципах модернизации службы занятости, как она меняется, какие услуги и сервисы мы дополнительно предлагаем», – сказала она.

В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в рамках национального проекта «Демография», подчеркнула она.

Ярмарка пройдёт во всех муниципалитетах и начнётся одновременно 12 апреля в 10:00.

На мероприятии будет представлено более тысячи вакансий 150 предприятий и организаций Псковской области, 12 из которых – предприятия оборонно-промышленного комплекса.