Более тысячи вакансий будет представлено на ярмарке трудоустройства в Псковской области

10:26, 05 апреля 2024, ПАИ

Более тысячи вакансий будет представлено на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ярмарка пройдет во всех муниципалитетах и начнется одновременно – 12 апреля в 10.00.

На мероприятии будет представлено более тысячи вакансий из 150 предприятий и организаций Псковской области, 12 из которых – предприятия оборонно-промышленного комплекса.

«В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в рамках национального проекта «Демография», что говорит о масштабе мероприятия. По итогам проведения ярмарки в прошлом году Псковская область показала хорошие цифры посещения и трудоустройства соискателей. Мы будем стараться увеличить эти показатели. К тому же Псковская область вошла в программу комплексной модернизации службы занятости», – отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Ярмарка трудоустройства станет особенно важным мероприятием отрасли, которое позволит продемонстрировать меняющиеся принципы работы в службе занятости населения, добавила она.

Прием заявок от работодателей для участия в региональном этапе ярмарки продлится до 11 апреля 2024 года. Чтобы принять участие в ярмарке, необходимо зарегистрировать имеющиеся вакансии на единой цифровой платформе в сфере трудовых отношений «Работа в России» trudvsem.ru и обратиться областной центр занятости населения.