Берещенье наступило по народному календарю

07:01, 11 апреля 2024, ПАИ

11 апреля на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — берёзу. Её называли деревом жизни, здоровья и света.

У русских людей с берёзой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть берёзовым прутиком — и хворь уйдет. Если воткнуть ветку берёзы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без берёзового веника и вовсе невозможно.

Почтительное отношение к берёзе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

В этот день нужно было выходить в берёзовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ. Свежим берёзовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.