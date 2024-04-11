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Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 20 апреля

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам, который состоится 20 апреля. Участники тура смогут не только ознакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь помещений, чтобы лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки.

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 20 апреля. Фото здесь и далее: ПАИ

В ближайшем туре участники посетят шесть жилых комплексов:

• ЖК SMART (улица Юности, дом 32, дом 22);

• ЖК «Заречье PARK» (улица Алехина, дом 3, улица Ижорского Батальона, дом 17);

• ЖК «Образцовый» (улица Крестки, дом 9);

• ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская, дом 24, улица Северная, дом 43);

• ЖК «Семейный» (улица Досягаева, дом 1 и дом 3);

• ЖК «Пушкин» (переулок Белинского, дом 1).

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести жильё по очень выгодной цене», – отметили организаторы.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». По словам организаторов тура, покупка квартиры в трейд-ин* является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. «Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма улучшения жилищных условий», – отметили организаторы.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 (8112) 70-22-42. Отъезд состоится в субботу, 20 апреля, в 11:00.

Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.

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