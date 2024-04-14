Псковская область на всероссийском конкурсе стала лучшим субъектом России по поддержке ТОС

16:17, 14 апреля 2024, ПАИ

Псковская область на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» заняла первое место в номинации «Лучший субъект РФ по поддержке ТОС». Итоги конкурса подвели на форуме местного и общественного самоуправления «На местах. РФ» в Перми, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Кроме того, ТОС «Светлый путь» Усвятского района заняло первое место в номинации «Благоустройство и экология», а ТОС «Ущицы» Куньинского района стало лучшим в номинации «Укрепляем мир общинами».

Третье место заняло ТОС «Борисенки» из Себежского района в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». ТОС «Феникс» деревни Морино Дновского района заняло четвёртое место в номинации «Комплексное развитие территорий».

Второе место среди лучших председателей ТОС федеральная конкурсная комиссия отдала Надежде Ивановой (ТОС «Платишино» Красногородского района).

Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» заняла второе место как координатор движения ТОС в регионе.

Всего в форуме приняло участие более 500 человек из разных регионов России. В делегацию Псковской области вошли исполнительной директор ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Татьяна Забелина и представитель правительства Псковской области Надежда Сергеева.

Отметим, в Псковской области порядка 600 ТОС. В этом движении участвует 137 тысяч жителей региона. На поддержку общественных инициатив в этом году будет направлено почти 162 миллиона рублей из областного и местных бюджетов.