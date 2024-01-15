Почти 600 ТОС работает в Псковской области

11:51, 15 января 2024, ПАИ

Почти 600 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) работает в Псковской области. Их число постоянно растёт, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«У нас в прошлом году на 181 увеличилось количество ТОС, сейчас их уже почти 600. Я всё время боюсь эту цифру называть, потому что она каждую неделю в большую сторону меняется», – заметил губернатор.

Грантовую поддержку ТОС в Псковской области значительно увеличили, напомнил губернатор. «Мы с Александром Алексеевичем Котовым [председатель Псковского областного Собрания депутатов. – ПАИ] смотрим друг на друга, улыбаемся, нам не жалко, потому что знаем точно, что каждая копейка пойдёт туда, куда жители той или иной территории считают, что в приоритетном порядке эти средства нужно направить», – сказал он.

Опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России, подчеркнул Михаил Ведерников. «12 заявок было подано [на V Всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС». – ПАИ], и восемь выиграли. Это для любых конкурсов очень высокий показатель. Это говорит о том, что ТОС у нас все молодцы, все активные, профессиональные, постоянно совершенствуют свои знания, навыки. У них, действительно, очень классные, интересные проекты. Собственно, поэтому мы и увеличиваем финансирование», – отметил губернатор.

По мнению Михаила Ведерникова, ТОС – это мощнейший инструмент, который позволяет неравнодушным людям взаимодействовать с властью и делать территорию своего проживания комфортной. «Вы же сами ездите в районы, вы же всё прекрасно знаете и видите, какое раньше у людей настроение было, особенно когда действительно было много проблем в муниципалитете. Раньше всё время либо ругать глав поселений районов приходилось, либо заступаться, чтобы их совсем там на ленточки для бескозырок не разорвали. А сейчас нет, они в обнимку стоят, они чаи пьют, одни доски привезут, другие ещё что-то, глава приедет в поселение в районе в выходной поколотит, что-то сделает. Так и должно быть на самом деле. И отношение к этой изменённой окружающей среде тоже будет другое, уже никто не позволит там пнуть скамейку, сломать, ножиком на ней что-то вырезать. Это тоже важно, потому что в целом создаёт правильную культуру», – заключил Михаил Ведерников.