Международный книжный форум «Русский Запад» начинает работу в Пскове

09:26, 15 апреля 2024, ПАИ

XIX Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартует в Пскове сегодня, 15 апреля.

В 15:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдет презентация издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска». В презентации участвует председатель президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

Затем там же в 17:00 псковичам презентуют аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым». Проект реализован ПРОМО «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году событие посвящено 80-летию образования Псковской области. Оно пройдет с 16 по 18 апреля на шести площадках Пскова: в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова, Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина, Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», в «Доме молодежи», а также в Центре специального образования № 1, специальной коррекционной общеобразовательной школе № 7.