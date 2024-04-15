Круглогодичный семейный парк появится в Пскове на Солдатском пляже

14:46, 15 апреля 2024, ПАИ

Благоустройство Солдатского пляжа продолжается под Псковом. Здесь создается круглогодичный парк, рассказал инвестор проекта, псковский предприниматель Денис Быченков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Должно получиться место для семейного отдыха», – сказал он.

Сама парковая зона будет бесплатной, но с платными услугами. На территории парка появятся купола с тематическими площадками внутри, зоны отдыха. Планируется, что к июню здесь также откроется семейное кафе. В прибрежной зоне появится полноценная парково-пляжная инфраструктура – шезлонги, качели, детские площадки, площадки для занятий спортом.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







«Проект будет постепенно развиваться весь этот год, и следующий, и дальше. По мере понимания того, что больше понравится горожанам, что больше будет привлекать внимание, будем потихоньку пробовать разные форматы», – отметил Денис Быченков.

Сама парковая зона будет открываться поэтапно. «Где-нибудь с середины мая мы откроем основную часть и будем параллельно что-то доделывать. Планируется, что к концу мая пляж уже точно будет работать», – заключил предприниматель.