Презентация издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска» проходит в Пскове

17:00, 15 апреля 2024, ПАИ

Презентация издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска» проходит в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове сегодня, 15 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад». Председатель президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов поблагодарил организаторов форума. «Быть другом библиотеки имени Курбатова и другом Пскова – это почётно», – сказал он.

Аркадий Елфимов презентовал гостям форума иллюстрации художника Сергея Любаева к роману Николая Гоголя «Мёртвые души».

Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» будет проходить в Псковской области с 15 по 18 апреля. На событии уже в 19-й раз соберутся представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.