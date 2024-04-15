Аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым» презентовали псковичам

17:34, 15 апреля 2024, ПАИ

Презентация аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 15 апреля. Мероприятие состоялось в рамках Международного книжного форума «Русский Запад», сообщает корреспондент ПАИ.

«Аудиоспектакль – это актуальная форма взаимодействия, где важно содержание, и менно благодаря творчеству Валентина Курбатова появилась эта экскурсия», – отметили организаторы.

Аудиоспектакль состоит из десяти разных отрезков, которые связаны с жизнью литературного критика Валентина Курбатове. Начинается экскурсия от Псковской областной универсальной научной библиотеки. Маршрут – 3,6 километра. По времени его прохождение займёт 1 час 11 минут.

В маршрут также вошли памятник княгине Ольге в Детском парке, храм Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, скамейка Валентина Курбатова в Кутузовском сквере, памятник Владимиру Ленину, слияние век Псковы и Великой, набережная реки Великой, Ольгинская часовня, собор Рождества Иоанна Предтечи, церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья, Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь и Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова.

Напомним, что маршрут с аудиосопровождением будет пролегать по любимому пешеходному пути критика с остановками вблизи наиболее значимых в его жизни мест.



Проект реализуется Псковской региональной общественной молодёжной организацией «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.