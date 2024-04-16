​С 29 апреля по 6 мая дальние пещеры Псково-Печерского монастыря будут закрыты для посещений

13:20, 16 апреля 2024, ПАИ

С 29 апреля по 6 мая дальние (Богом зданные) пещеры будут закрыты, сообщается в телеграм-канале Псково-Печерского монастыря. Ближние пещеры открыты ежедневно с 9:00 до 17:00.

Как гласит монастырская летопись, пещеры были открыты в конце XIV века – в 1392 году. Первая пещерная церковь, выкопанная в холме из песчаника, освящена в Печорах в 1473 году.

Протяженность открытых для посещения ближних пещер обители составляет около 15 метров. А общая протяжённость ближних и дальних пещер превышает 200 метров. В дальние пещеры паломники и туристы могут войти только по предварительной договорённости.