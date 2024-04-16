Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Где в Пскове появятся новые зарядные станции, рассказал Борис Елкин

Где в Пскове могут появиться новые зарядные станции, рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Где в Пскове появятся новые зарядные станции, рассказал глава города. Фото: ПАИ

«Есть проект по привокзальной площади – там будут места для электрозаправок. Тем более на железнодорожном вокзале и автовокзале это особенно актуально», – отметил он.

Глава Пскова также рассказал, что в администрацию поступают обращения от предпринимателей, которые готовы устанавливать зарядные станции на коммерческой основе. Кроме того, по его словам, поступил запрос от предпринимателей к владельцам одного из торговых центров города на установку электрозаправки возле ТЦ.

Также планируется передать возможность аренды площади под установку зарядных станций предпринимателям, добавил Борис Елкин. «На вокзале, может быть, уже будем ставить совместно с бизнесом», – добавил он.

Борис Елкин считает, что емкость рынка электромобилей постоянно растет, а значит, сервис электрозарядных станций все больше будет интересен предпринимательскому сообществу.

Ранее сообщалось, что электрозаправку, которая установлена на улице Пушкина, заменят на другую зарядную станцию – меньших размеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2024

Проект реконструкции привокзальной площади Пскова начнется с обустройства большой парковки
16 апреля 2024

Борис Елкин: Ярмарка на улице Пушкина – это про туристическую привлекательность и поддержку малого бизнеса
16 апреля 2024

Новые барсики появятся в Пскове
16 апреля 2024

Где в Пскове появятся новые зарядные станции, рассказал Борис Елкин
16 апреля 2024

Проект создания сети велодорожек в Пскове разделен на два этапа
16 апреля 2024

Фермерская ярмарка на улице Воровского вновь откроется в Пскове
16 апреля 2024

Зарядную станцию на улице Пушкина в Пскове заменят
16 апреля 2024

Михаил Ведерников принял участие в совещании по вопросам безопасности в СЗФО

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...