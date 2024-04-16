Где в Пскове появятся новые зарядные станции, рассказал Борис Елкин

16:27, 16 апреля 2024, ПАИ

Где в Пскове могут появиться новые зарядные станции, рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Есть проект по привокзальной площади – там будут места для электрозаправок. Тем более на железнодорожном вокзале и автовокзале это особенно актуально», – отметил он.

Глава Пскова также рассказал, что в администрацию поступают обращения от предпринимателей, которые готовы устанавливать зарядные станции на коммерческой основе. Кроме того, по его словам, поступил запрос от предпринимателей к владельцам одного из торговых центров города на установку электрозаправки возле ТЦ.

Также планируется передать возможность аренды площади под установку зарядных станций предпринимателям, добавил Борис Елкин. «На вокзале, может быть, уже будем ставить совместно с бизнесом», – добавил он.

Борис Елкин считает, что емкость рынка электромобилей постоянно растет, а значит, сервис электрозарядных станций все больше будет интересен предпринимательскому сообществу.

Ранее сообщалось, что электрозаправку, которая установлена на улице Пушкина, заменят на другую зарядную станцию – меньших размеров.