Зарядную станцию на улице Пушкина в Пскове заменят

16:04, 16 апреля 2024, ПАИ

Электрозаправку, которая установлена на улице Пушкина, заменят на другую зарядную станцию - меньших размеров. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Было много вопросов по зарядной станции на улице Пушкина. Мы ее поменяем: большую уберем, поставим чуть поменьше, чтобы она с точки зрения визуализации была приятнее», – отметил он.

Большую зарядную станцию планируется перенести на парковку около областного Центра семьи, на площади Ленина.

Напомним, зарядная станция на улице Пушкина была установлена в ноябре 2023 года, а вторая электрозаправка появилась на улице Калинина. Кроме того, в текущем году в Псковской области установят еще семь зарядных станций.