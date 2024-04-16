Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин – о зарядный станциях: С точки зрения туристической привлекательности это круто

Роль зарядных станций в развитии туристической привлекательности подчеркнул глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Борис Елкин – о зарядных станция: «С точки зрения туристической привлекательности это круто». Фото: ПАИ

«На улице Пушкина и Калинина наши муниципальные заправки, они работают в бесплатном режиме и пользуются популярностью. Каждый день у нас по 10-12 зарядок. Это же и туристы, и те, кто транзитом проезжает. Современный электрокар проезжает 500-600 километров без подзарядки. В принципе, чтобы до Москвы доехать, нужна промежуточная точка, грубо говоря, в районе Великих Лук – и, в принципе, можно будет проехать целый маршрут», – отметил он.

Глава Пскова подчеркнул, что инфраструктура для электротранспорта развивается, поскольку и количество электрокаров постоянно растёт. В частности, за последние два года количество электромобилей в Пскове увеличилось вдвое.

«Если мы поедем в крупные города, то там количество электрокаров огромное. А это наш потенциальный турист. Туристы, у которых электромашины, без труда приезжают к нам и не думают о том, где им заряжаться. С точки зрения туристической привлекательности это круто», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, в текущем году в Псковской области установят ещё семь зарядных станций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2024

Работы лучших юных искусствоведов из Псковской области опубликуют в детском журнале
16 апреля 2024

Международный книжный форум «Русский Запад» продолжает работу в Пскове
16 апреля 2024

Волонтёры провели субботник на набережной реки Щировка в Стругах Красных 
16 апреля 2024

Установленные при въезде в город знаки «Псков. Город воинской славы» обновят к майским праздникам
16 апреля 2024

Дорожники Псковской области приступили к активным ремонтным работам
16 апреля 2024

Детская игровая зона в сквере у гостиницы «Рижская» будет расширена

16 апреля 2024

Борис Елкин – о зарядный станциях: С точки зрения туристической привлекательности это круто
16 апреля 2024

13 тысяч саженцев фундука не пропустили через госграницу в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...