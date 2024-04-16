Борис Елкин – о зарядный станциях: С точки зрения туристической привлекательности это круто

18:03, 16 апреля 2024, ПАИ

Роль зарядных станций в развитии туристической привлекательности подчеркнул глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«На улице Пушкина и Калинина наши муниципальные заправки, они работают в бесплатном режиме и пользуются популярностью. Каждый день у нас по 10-12 зарядок. Это же и туристы, и те, кто транзитом проезжает. Современный электрокар проезжает 500-600 километров без подзарядки. В принципе, чтобы до Москвы доехать, нужна промежуточная точка, грубо говоря, в районе Великих Лук – и, в принципе, можно будет проехать целый маршрут», – отметил он.

Глава Пскова подчеркнул, что инфраструктура для электротранспорта развивается, поскольку и количество электрокаров постоянно растёт. В частности, за последние два года количество электромобилей в Пскове увеличилось вдвое.

«Если мы поедем в крупные города, то там количество электрокаров огромное. А это наш потенциальный турист. Туристы, у которых электромашины, без труда приезжают к нам и не думают о том, где им заряжаться. С точки зрения туристической привлекательности это круто», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, в текущем году в Псковской области установят ещё семь зарядных станций.